ارتفاع عدد قتلى الفيضانات في نيبال إلى أكثر من 900 شخص

باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

ارتفع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم جراء الفيضانات التي وقعت الأسبوع الماضي في شمال نيبال إلى أكثر من 900 شخص.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الهيئة الوطنية للحد من مخاطر الكوارث وإدارتها في نيبال انه تم العثور على جثث 903 شخص، فيما تم إنقاذ 10 آلاف و461 شخص.

ولا يزال نحو 4200 شخص في عداد المفقودين، بينهم 592 أجنبي.