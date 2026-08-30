مأساة العبّارة في شمال قبرص: لا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين

باكو، 31 أغسطس، (أذرتاج)

لا يزال 23 شخصا في عداد المفقودين إثر حادث غرق عبّارة قبالة سواحل شمال قبرص في البحر الأبيض المتوسط. وقد شارك غواصون في عمليات البحث عن الناجين وانضموا إلى فرق البحث في المياه العميقة.

أفادت وكالة أذرتاج أن العبّارة التي كانت متجهة يوم الأحد من كيرينيا إلى مرسين وعلى متنها 267 راكبا، غرقت، ما أسفر عن مقتل ثمانية أشخاص. وبدأ التحقيق في الحادث، فيما تم بالفعل توقيف ثمانية أشخاص.

وقال رئيس وزراء شمال قبرص أونال أوستل إن جميع ملابسات الحادث ستخضع للتحقيق مضيفا أنه "إذا تم الكشف عن أدنى إهمال فلن يفلت المذنبون والمسؤولون من العقاب".

وأوقفت السلطات قبطان السفينة وأفراد طاقمها لاستجوابهم.

وأُعلنت حداد لمدة ثلاثة أيام في شمال قبرص.