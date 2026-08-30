الرئيس إلهام علييف يعقد اجتماعا مع رئيس وزراء أرمينيا في بشكيك محدث

بشكيك، 31 أغسطس، أذرتاج

عقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف اجتماعا مع رئيس وزراء جمهورية أرمينيا نيكول باشينيان في 31 أغسطس بمدينة بيشكيك وذلك على هامش قمة منظمة شانغهاي للتعاون.

وأكد القائدان الأهمية التاريخية لقمة واشنطن للسلام المبرمة في 8 أغسطس 2025 والإعلان المشترك الموقع برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فضلاً عن توقيع اتفاقية السلام بالأحرف الأولى.

وسلط الجانبان الضوء على بدء تصدير المنتجات النفطية الأذربيجانية إلى أرمينيا وعبور الحبوب والبضائع من بلاد ثالثة عبر أراضي أذربيجان إلى أرمينيا إضافة إلى قيام العلاقات التجارية بين البلدين باعتبارها ثماراً ملموسة لعملية السلام. ورحب القائدان بالاتصالات الجارية بين قطاعات الأعمال والبرلمانيين وممثلي المجتمع المدني لتعزيز الثقة المتبادلة.

كما أشاد الطرفان بدور لجنتي إعادة ترسيم وتحديد الحدود الدولية بين البلدين وناقشا الخطوات العملية المقبلة لتنفيذ مشاريع الربط اللوجستي ضمن مشروع مسار ترامب للسلام والازدهار الدوليين تريبب، معربين عن التزامهما بمواصلة الحوار المباشر لترسيخ السلام المستدام وتطوير العلاقات بين البلدين.