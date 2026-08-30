توقيع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة الأذربيجانية ونظيرتها الصينية

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

استقبل النائب العام للجمهورية الأذربيجانية كامران علييف في 31 أغسطس الجاري النائب العام للنيابة العامة الشعبية العليا الصيني ينغ يونغ مع الوفد المرافق له.

وشهدت الزيارة إجراء مباحثات ثنائية وتوقيع مذكرة تفاهم بين الجهازين القضائيين لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات.

وتقديراً لجهوده في تطوير العلاقات وإرساء التعاون القضائي، منح النائب العام الأذربيجاني نظيره الصيني الميدالية التذكارية بمناسبة مئوية النيابة العامة الأذربيجانية.