خبير عسكري: على أرمينيا الكشف عن مصير المواطنين الأذربيجانيين المفقودين

باكو، 31 أغسطس، أذرتاج

صرح رئيس مركز خزر للدراسات الدفاعية الخبير العسكري رامل محمدلي لوكالة أذرتاج بأن أكثر من 4 آلاف مواطن أذربيجاني فُقدوا جراء حرب قراباغ الأولى.

وأوضح أنه تم التعرف على رفات 328 شخص من خلال فحوصات الحمض النووي من أصل 32 مقبرة جماعية اكتشفت في الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وجرى تسليم رفات 250 منهم إلى عائلاتهم.

وأكد الخبير أن مصير 3682 أذربيجاني ما زال مجهولاً، متهمًا إيريفان بالمسؤولية عن جرائم الحرب ومطالباً إياها بتقديم معلومات دقيقة، داعياً المنظمات الدولية إلى دعم جهود تحديد مواقع المقابر الجماعية.