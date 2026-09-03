ارتفاع أسعار الذهب والفضة

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

ارتفع سعر أونصة الذهب في بورصة كومكس للسلع في نيويورك بمقدار 65 دولارا إلى 4479.6 دولار.

أفادت وكالة اذرتاج ان سعر الفضة ارتفع بمقدار 0.81 دولار ليصل إلى 66.28 دولارا.