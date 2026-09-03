المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام يواصل اعماله

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

تتواصل في باكو أعمال المؤتمر الدولي الرابع لمكافحة الألغام المنظم بالتعاون بين وكالة أذربيجان لإزالة الألغام أناما والأمم المتحدة تحت عنوان "إزالة الألغام للأغراض الإنسانية من أجل إعمار المدن: تحديد معايير التميز للمستوطنات الآمنة".

أفادت وكالة أذرتاج أنه في اليوم الثاني من الفعالية، ستُعقد جلسات نقاشية حول موضوعي "دمج السياسات في إعادة إعمار المدن المتضررة من خطر الألغام" و"التكنولوجيا والابتكارات من أجل إزالة ألغام إنسانية أكثر أمانا وكفاءة" إلى جانب عروض قطرية حول موضوع "الخبرات الوطنية والنتائج المحققة في مجال إزالة الألغام للأغراض الإنسانية".

ومن المقرر في ختام المؤتمر اعتماد بيان المؤتمر.