مرور شحنة ترانزيت جديدة إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

تجري اليوم عملية نقل شحنة جديدة من الاتحاد الروسي إلى أرمينيا عبر أراضي أذربيجان بنظام الترانزيت.

أفادت وكالة اذرتاج ان اليوم انطلقت 17 عربة محملة بوقود ديزل بوزنه 989 طن من محطة بيلاجاري بضاحية العاصمة باكو باتجاه محطة بويوك كيسيك عند الحدود الأذربيجانية مع جورجيا.

ويذكر أنه تم حتى الآن نقل أكثر من 55 ألف طن من الحبوب و9000 طن من الأسمدة و1414 طن من البروبان و133 طن من الألومنيوم و1114 طن من الفحم و334 طن من الأخشاب إلى أرمينيا عبر هذا المسار الدولي ضمن إطار شحنات الترانزيت.

وفي الوقت نفسه، بلغت الصادرات المباشرة من أذربيجان إلى أرمينيا أكثر من 15 ألف طن من الديزل ونحو 5 آلاف طن من بنزين الفئتين أيه آي 92 وأيه آي 95.