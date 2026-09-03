الرئيس إلهام علييف يستقبل رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في 3 سبتمبر رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بيري خوان بونس سامبييترو.

أفادت وكالة أذرتاج أن الضيف أشار إلى حل أحد النزاعات القائمة في منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا وضمان السلام المستدام في المنطقة وهنأ في هذا الصدد رئيس الدولة على الإنجازات المحققة في أجندة السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وأعرب رئيس الدولة عن شكره على التهنئة، مشيرا بأسف إلى أنه خلال ما يقرب من 30 عاما لم تُحقق أية نتيجة في عملية المفاوضات من قبل مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي كانت مسؤولة عن تسوية النزاع، كما لم تُنفذ قرارات مجلس الأمن الدولي التي طالبت بانسحاب القوات الأرمينية فورا ودون شرط من أراضي أذربيجان.

وقال الرئيس علييف إن أذربيجان أنهت النزاع بنفسها بالوسائل العسكرية والسياسية وضمنت سلامة أراضيها وسيادتها.

وشهد اللقاء التعبير عن الارتياح إزاء الاتصالات والحوار السياسي بين أذربيجان والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بخلاف بعض المؤسسات البرلمانية الأوروبية.

وجرى التأكيد على أهمية إظهار موقف متوازن من جميع أنحاء منطقة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ضمن أجندة الجمعية البرلمانية للمنظمة.

وتطرق اللقاء إلى الحوار بين الثقافات حيث عبر الجانبان بارتياح عن دور أذربيجان وإسهاماتها في هذه العملية.

كما أشار رئيس الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أهمية المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام المنعقد في باكو تحت عنوان "إزالة الألغام للأغراض الإنسانية من أجل إعادة إعمار المدن: تحديد معايير التميز من أجل مستوطنات آمنة"، موضحا أن مشكلة الألغام تُناقش ضمن أجندة الجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أيضا.