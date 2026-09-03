ممثل الرئيس للمهام الخاصة: 437 ضحية للألغام منذ انتهاء الحرب والدعم الدولي لا يتجاوز 5 في المائة من ميزانية التطهير

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

صرح ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة إيلتشين أميربكوف في كلمة له خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو بأن 437 شخص وقعوا ضحايا لانفجارات الألغام منذ انتهاء حرب عام 2020.

وأوضح الدبلوماسي أن كل حادثة جديدة تشكل صدمة نفسية للعائلات وتؤثر سلباً على بيئة السلام وعملية التطبيع.

وأشار أميربكوف إلى أن الألغام تلوث أكثر من 13 في المائة من أراضي البلد، مؤكداً أنه رغم مرور نحو ست سنوات على الحرب فإن 75 في المائة من المناطق الملوثة لا تزال تشكل خطراً كبيراً.

وأضاف أنه لا يمكن إنجاز مشاريع إعادة الإعمار الكبرى وعودة النازحين وبناء القرى والمدن والبنية التحتية دون القضاء على هذا التهديد القابع تحت الأرض.

وأعرب عن امتنانه للجهات التي قدمت الدعم، معرباً في الوقت نفسه عن أسفه لمحدودية المساعدات الدولية حيث تمول الدولة 95 في المائة من العمليات من مواردها الذاتية ومؤكداً ضرورة تغيير هذه النسبة.