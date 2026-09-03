جراحون في باكو ينجحون في إعادة زراعة يد طفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام بعد بترها بالكامل

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أجريت في عيادة جراحة التجميل والترميم التابعة لمعهد أذربيجان لتأهيل الأطباء بباكو عملية جراحية معقدة استغرقت ثماني ساعات لإعادة زراعة اليد اليسرى لطفل يبلغ من العمر ثلاثة أعوام، إثر تعرضه لبتر كامل على مستوى المعصم والأمشاط المشطيات والأصابع نتيجة انحشارها في فرامة لحم.

وفور وصول الطفل بعد سبع ساعات من الحادث، خضع لجراحة مجهرية عاجلة نفذها فريق طبي متخصص ضم الأطباء دلقم محمدوف وبختيار قاسموف وعابدين حسنلي واستشاريي التخدير مايل صديقوف وداياق أحمدلي.

وشهدت العملية تثبيت العظام وترميم الأوتار والأوردة الشريانية والأنظمة العصبية المجهرية بنجاح، حيث نُقل الطفل إلى القسم الداخلي بعد استقرار حالته الصحية وتجاوزه المرحلة الحرجة، ليبدأ برنامجاً إعادة تأهيلياً شاملاً.