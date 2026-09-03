السيول تجرف جزءاً من الطريق بين غابالا ولازا وأعمال الصيانة تتواصل لضمان حركة السير

غابالا، 3 سبتمبر، أذرتاج

تسببت الأمطار الغزيرة التي هطلت على المناطق الجبلية في ولاية غابالا في تدفق سيول جارفة عبر نهر دمير آباران تشاي (نهر جارف الحديد)، مما أدى إلى تجريف جزء من الطريق الحيوي الموصل بين غابالا وقرية لازا وتضرره بشكل كامل.

وأفادت إدارة تشغيل نظم استصلاح الأراضي والمياه في الولاية بأن المعدات الثقيلة بدأت العمل فوراً لإصلاح الجزء المتضرر تمهيداً لإعادة فتحه بالكامل خلال الأيام القليلة القادمة.

وأكد مسؤولو الإدارة عدم وجود أي قيد حالياً على تنقل السكان والسيّاح، حيث تم تأمين حركة السير بشكل كامل عبر طريق بديل.