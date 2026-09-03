ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة: لا يمكن اعتبار السلام مستقراً بشكل كامل دون إزالة الألغام

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكد ممثل الرئيس الأذربيجاني للمهام الخاصة إيلتشين أميربكوف في كلمته خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أنه لا يمكن اعتبار السلام مستقراً بالكامل طالما استمرت الآثار المادية للحرب في تهديد أرواح السكان والنشاط الاقتصادي وتأخير عودة النازحين وعملية التطبيع.

وأوضح الدبلوماسي أنه رغم توقف إطلاق النار فإن الألغام لا تزال تشكل خطراً كبيراً، مما جعل التطهير الإنساني للألغام مهمة أساسية لبناء السلام وفق ما أقرت لجنة بناء السلام التابعة للأمم المتحدة.

وأشار أميربكوف إلى أنه عقب الأحداث التاريخية في واشنطن في الثامن من أغسطس 2025 بالتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام وكذلك توقيع الإعلان المشترك بين أذربيجان وأرمينيا، تسود حالة سلام فعلي وتطور في الحوار والعلاقات التجارية ومشاريع المواصلات.

وأضاف أن أكبر عائق أمام تجسيد هذا السلام الواقعي على الأرض يكمن في الألغام القابعة تحتها.