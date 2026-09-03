قبول 96 في المائة من خريجي مدرسة شاكي رقم 6 في الجامعات ضمن النموذج التعليمي التخصصي الجديد

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

حقق خريجو مدرسة التعليم العام رقم 6 بمدينة شاكي التي تطبق النموذج التعليمي التخصصي الجديد لوزارة العلم والتعليم الأذربيجانية نسبة نجاح بلغت 96 في المائة في امتحانات القبول الجامعي.

وأوضح مدير المدرسة إيلتشين علي بالاييف أن جميع الخريجين البالغ عددهم 118 طالب تأهلوا لمرحلة الاختيار الجامعي، فيما فضل ثلاثة منهم التقدم في العام المقبل لتحقيق نتائج أعلى.

وأضاف علي بالاييف أن عشرة طلاب تم قبولهم في جامعة قراباغ واثنين في جامعة أدا، من بينهم الطالب عارف قديروف الذي حل ضمن العشرة الأوائل على مستوى البلد.

ويوفر هذا النموذج إعداداً أكاديمياً مجانياً واختبارات شهرياً، مما ألغى الحاجة للدروس الخصوصية.

ومن المقرر تعميم هذه التجربة خلال العام الدراسي الجديد في أربع مدارس أخرى بولايات بالاكن وقاخ وزاقاتالا وغابالا المجاورة أيضا.