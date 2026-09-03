رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان: إزالة الألغام ليست مجرد تطهير للأراضي بل هي استعادة للأمن وإعادة بناء المجتمعات أيضا

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان، ماريانا كويوندزيتش في كلمتها خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن نشاط تطهير الألغام لا يقتصر على تحرِير الأراضي الملوثة فحسب، بل ويشمل تهيئة الظروف اللازمة لعودة النازحين وإعادة بناء البنية التحتية والمسكن واستعادة المجتمعات لحياتها الطبيعية أيضا، مستشهدة بتجربة بلدها كرواتيا.

وشددت الدبلوماسية الأوروبية على أنه لا ينبغي لأحد أن يعيش في خوف على أرضه، مشيرة إلى أهمية المناقشات الجارية في تبادل الخبرات حول كيفية دعم إعادة بناء وإعمار المدن وتطوير المعايير وتعزيز الشراكات الميدانية.

وأضافت كويوندزيتش أن الهدف النهائي لا يكمن فقط في إزالة المخاطر، بل وفي استعادة الأمن الكامل وتمكين السكان من العودة وإعادة بناء المجتمعات المحلية أيضا.