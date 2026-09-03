المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية يؤكد أن إزالة الألغام ليست مجرد شرط مسبق لإعادة الإعمار بل هي بداية التعافي

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكد المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لشرق أوروبا وآسيا الوسطى عرفان علي في كلمته خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن سلامة الأراضي شرط أساسي لعودة العائلات وتشغيل المدارس وربط الطرق، مشدداً على أن تطهير الألغام للأغراض الإنسانية يمثل نقطة الانطلاق الفعلية للتعافي.

وأوضح علي أن إزالة الألغام عنصر جوهري في التخطيط الحضري وتأمين حقوق الملكية وضمان العودة الكريمة للنازحين.

وأشاد المسؤول الأممي باعتماد أذربيجان الهدف الوطني الثامن عشر للتنمية المستدامة المتعلق بمكافحة خطر الألغام، مشيراً إلى أن جهود التطهير مدمجة بشكل وثيق في برنامج العودة الكبرى وإعادة إعمار منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين.