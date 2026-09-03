طريق شاق ومثير ينتهي بجمال ساحر لشلال "قانسلار" في ولاية زاقاتالا الأذربيجانية

زاقاتالا، 3 سبتمبر، أذرتاج

يتطلب الوصول إلى شلال "قانسلار" بارتفاع 60 متراً في ولاية زاقاتالا خوض رحلة استكشافية تستغرق نحو سبع ساعات، تشمل ثلاث ساعات بالسيارات المخصصة للطرق الوعرة عبر مجرى نهر موخاخ وأربع ساعات من السير على الأقدام لمسافة 7 كيلومترات عبر الغابات الكثيفة والممرات الصخرية والزلقة.

ويوصي الخبراء الراغبين في زيارة الشلال بالانطلاق صباحاً والاستعانة بمرشدين محليين مع التزود بملابس إضافية وأطعمة خفيفة لتجاوز عقبات الطريق الذي يستعين فيه الزوار أحياناً بالخيول الموفرة من السكان المحليين.

ورغم مشقة المسار، فإن المشهد البديع للمياه المنهارة بين الصخور والخضرة الكثيفة يمنح الزائرين تجربة استثنائية تنسيهم عناء الرحلة.