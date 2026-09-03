نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني: تطهير الألغام شرط أساسي للتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات في الأراضي المحررة

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد نائب وزير الاقتصاد الأذربيجاني أنار أخوندوف في كلمته خلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن عملية إعمار الأراضي المحررة وتحقيق التنمية الاقتصادية تسيران بشكل متوازٍ، مشدداً على أن توفير الأمن وتطهير الأراضي من الألغام يمثلان شرطين أساسيين لبناء المجمعات السكنية والبنية التحتية وجذب الاستثمارات.

وأشار أخوندوف إلى مبادرة الرئيس إلهام علييف لإدراج مكافحة خطر الألغام كهدف ثامن عشر للتنمية المستدامة للأمم المتحدة، موضحاً أن برنامج العودة الكبرى يعتمد مبادئ "المدن والقرى الذكية".

وأضاف أن منطقتي أغدام ووادي أراز الصناعيتين تشكلان نموذجاً حياً لتحويل الأراضي المطهرة إلى مناطق جذب للاستثمارات الخاصة، مشيراً إلى أن البيئة الاستثمارية المواتية جذبت رؤوس أموال من تركيا وأوزبكستان وليتوانيا وسويسرا والاتحاد الروسي وباكستان وبيلاروس لتنفيذ مشاريع متنوعة.