تدفق جديد للوحل والغرين في قرية لازا بولاية قوصار دون تسجيل أضرار

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

شهدت قرية لازا التابعة لولاية قوصار صباح اليوم الثالث من سبتمبر تدفقاً جديداً للوحل والغرين من المناطق الجبلية باتجاه القرية.

وأكد رئيس لجنة الطوارئ في الولاية شاهد فرامزوف لوكالة أذرتاج عقب معاينة الموقع أن حجم التدفقات كان ضئيلاً آخذاً في الانحسار ولم يسفر عن أي ضرر في الطرق أو الممتلكات الزراعية.

يذكر أن القرية السياحية شهدت ظواهر طبيعية مماثلة في يونيو وأكتوبر من العام الماضي، أسفرت حينها عن أضرار جسيمة بالبنية التحتية.