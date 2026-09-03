انعقاد جلسة حوارية بباكو حول إدماج السياسات في إعادة إعمار المدن المتأثرة بالألغام

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

نُظمت في باكو في الثالث من سبتمبر جلسة حوارية بعنوان "إدماج السياسات في إعادة إعمار المدن الملوثة بالألغام" بإدارة جان كليفر من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وذلك ضمن أعمال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام.

وشهدت الجلسة تقديم أوراق عمل من مسؤولين وممثلي أذربيجان والاتحاد الروسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ومركز تدريب دعم السلام الدولي، حيث جرى بحث ربط جهود التطهير بسياسات الإعمار الوطنية وتعزيز النمو الاقتصادي وضمان العودة الآمنة للنازحين.

وأكد المتحدثون أن الأراضي المطهرة تفتح آفاقاً جديدة للاستثمارات ومشاريع البنية التحتية وتوفير فرص العمل، مشددين على أن تنسيق مكافحة الألغام مع التخطيط العمراني في المراحل المبكرة يضمن الاستغلال الأمثل للموارد والتنمية المستدامة.