مستشار وزير الإسكان والتعمير الليبي: تطهير الأراضي من الألغام أمر ضروري لإعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد مستشار وزير الإسكان والتعمير الليبي فتحي بن فارس في تصريح للصحفيين أن تطهير الأراضي من الألغام والمتفجرات شرط أساسي لتنفيذ مشاريع البناء وضمان العودة الآمنة للسكان واستئناف النشاط الاقتصادي.

وأوضح بن فارس أن ليبيا جاءت للاستفادة من الخبرة الأذربيجانية، مشيراً إلى أن ليبيا تعاني من أخطار الألغام المتبقية منذ الحرب العالمية الثانية والمواجهات مع تنظيم "داعش".

وأضاف أن الخطر لا يزال قائماً مع تسجيل زهاء 90 ضحية منذ عام 2020 رغم تطهير نحو 90 في المائة من المناطق الملوثة، مؤكداً الحاجة الماسّة لتكثيف الدعم المالي والتعاون الدولي وتنسيق الخبرات للتعامل مع العبوات الناسفة معقدة التفكيك.