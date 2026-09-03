سفير باكستان: هدفنا تحويل علاقاتنا السياسية القوية إلى تعاون اقتصادي حقيقي

باكو، 3 سبتمبر، (أذرتاج)

أكد سفير باكستان لدى أذربيجان قاسم محيي الدين في تصريح لوكالة أذرتاج أن اتفاقية التجارة التفضيلية ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن المستوى الحالي لا يرتقي بعد إلى مستوى العلاقات السياسية رفيعة المستوى.

وأوضح الدبلوماسي أن العمل جارٍ لتكييف الأنظمة الجمركية وتعزيز التعاون بين البنوك التجارية وتكثيف لقاءات الأعمال الثنائية.

وأضاف السفير محيي الدين أن توسيع التجارة يمثل أولوية رئيسية للقيادة الباكستانية، مؤكداً أن تبادل زيارات رجال الأعمال والقطاع الخاص يسهم بإسهام فعال في تحديد الفرص المتاحة وبناء شراكات اقتصادية مستدامة.