رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان: الاتحاد الأوروبي يثمن جهود أذربيجان في إزالة الألغام ويستمر في دعمها

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكدت رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى أذربيجان ماريانا كويوندزيتش في كلمة لها خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن عمليات تطهير الألغام وإعادة الإعمار يجب أن تسير بشكل متوازٍ مع مراعاة احتياجات المجتمعات المتأثرة ومعايير السلامة.

وأشادت الدبلوماسية الأوروبية بالجهود الواسعة التي تبذلها أذربيجان ووكالة أناما، مشيرة إلى أن الدعم المالي الجماعي المقدم من الاتحاد الأوروبي ضمن مبادرة "فريق أوروبا" بلغ 22 مليون يورو.

وأضافت كويوندزيتش أن إزالة الألغام جزء لا يتجزأ من بناء مجتمعات آمنة ومستدامة، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يظل شريكاً موثوقاً وطويل الأجل لأذربيجان في هذا المجال.