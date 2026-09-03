مدير مركز تدريب دعم السلام الدولي: تطهير الألغام ليس سوى حلقة في سلسلة التعافي وإعادة الإعمار

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكد مدير مركز تدريب دعم السلام الدولي تشارلز لينجو موازيجي خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن انتهاء العمليات العسكرية في المدن المتأثرة بالألغام لا يعني بدء التعافي، بل يتطلب أولاً توفير بيئة آمنة وتعزيز القدرات المؤسسية.

وأوضح موازيجي أن إزالة الألغام تمثل جزءاً من سلسلة التعافي، حيث يكمن الهدف النهائي في ضمان العودة الآمنة وإعادة بناء البنية التحتية واستعادة الخدمات الأساسية وتشكيل مجتمعات مستدامة.

وأبرز المسؤول ثلاثة شروط لإعادة إعمار المدن هي التعاون بين المؤسسات وإدماج سياسات مكافحة الألغام مع التخطيط العمراني وتوفير التمويل المستدام مشدداً على أهمية بناء الكوادر الوطنية والتطوير المؤسسي إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة.