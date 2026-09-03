مسؤول مركز مكافحة الألغام بوزارة الدفاع التركية: الهدف الرئيسي للتكنولوجيا في إزالة الألغام إبعاد الإنسان عن الخطر

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكد مسؤول مركز مكافحة الألغام التابع لوزارة الدفاع التركية فاتح ييل في كلمة له خلال جلسة حوارية ضمن المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن التطهير الإنساني للألغام يمثل شرطاً أساسياً لإنشاء مناطق سكنية آمنة وضمان العودة الكريمة للنازحين.

وأوضح ييل الفارق بين التطهير العسكري والإنساني، مشدداً على أن الهدف الرئيسي من استخدام التقنيات الحديثة إبعاد الكوادر عن الأخطار المباشرة وتقليل الشكوك ودعم اتخاذ القرارات السليمة.

وصنف المسار التكنولوجي إلى ثلاثة اتجاهات رئيسية تشمل جمع البيانات عن بُعد عبر الطائرات المسيرة والأقمار الصناعية واستخدام الأنظمة الروبوتية للحماية الجسدية وتحليل البيانات بواسطة الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة المعايير الدولية والظروف المحلية.