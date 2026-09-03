وزير الثقافة الأذربيجاني يبحث مع الرئيس الإقليمي لشركة بي بي آفاق التعاون وفعاليات مستقبلية

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

التقى وزير الثقافة الأذربيجاني عادل كريملي الرئيس الإقليمي لشركة بي بي في منطقة بحر الخزر وآسيا الوسطى وتركيا جيو كريستوفولي لبحث آفاق التعاون المثمر بين الجانبين في المجال الثقافي.

وأشاد الوزير كريملي بدعم الشركة لتنظيم المعارض والمتاحف والمبادرات الإبداعية ونشر التراث الثقافي، فيما أكد كريستوفولي استمرار دعم بي بي للمشاريع الثقافية في أذربيجان.

وشهد اللقاء تبادل الآراء حول تعزيز العلاقات وإنتاج الأفلام التاريخية المشتركة، إلى جانب تقديم دعوة للرئيس الإقليمي لزيارة المركز الإبداعي التابع للوزارة والمشاركة في المنتدى العالمي السابع للحوار بين الثقافات المزمع عقده بباكو في أكتوبر المقبل.