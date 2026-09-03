باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أصدرت وكالة تطوير الإعلام في جمهورية أذربيجان بياناً اعتبرت فيه الملاحظات الذاتية التي نشرتها قناة "نيكستا" المدارَة من بولندا بشأن حريق بقرية نظامي بولاية جورانبوي جزءاً من حملة إعلامية هجينة تهدف إلى تضليل الرأي العام وتوجيه القضية سياسياً.

وأوضح البيان أن المقالات والتقارير المنحازة المنشورة مؤخراً في وسائل إعلام غربية مثل "ذَا إندبندنت" و"ذَا غارديان" و"بي بي سي" و"سي إن إن" و"لو موند" و"تي في بي" تمثل هجوماً إعلامياً يستهدف السمعة الدولية لأذربيجان.

وأكدت الوكالة استمرار اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصدي لمحاولات التضليل والجهات التي تسعى لعرقلة الاستقرار في المنطقة.