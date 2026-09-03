رئيس شركة أذر إينيرجي يلتقي الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال إينيرجي الصينية

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

التقى رئيس مجلس إدارة شركة أذر إينيرجي الأذربيجانية بالابابا رضايف الرئيس التنفيذي لشركة يونيفيرسال إينيرجي الصينية يي نان.

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون في مجال الطاقة المتجددة ونشاط شركات الطاقة الصينية في أذربيجان، إضافة إلى استعراض مجالات الشراكة المستقبلية.

كما تبادل الجانبان الآراء حول الشؤون ذات الاهتمام المشترك في قطاع الطاقة وناقشا فرَص توسيع نطاق التعاون الثنائي.