مدير برنامج خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام: القضاء على خطر الألغام يتطلب التكنولوجيا والكوادر المؤهلة إلى جانب التمويل

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكد مدير برنامج خدمة الأمم المتحدة لمكافحة الألغام مارك كونيلي في تصريح للصحفيين على هامش المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن القضاء على خطر الألغام عالمياً لا يقتصر على الدعم المالي فحسب، بل ويتطلب التقنيات الحديثة والمعدات والكوادر المؤهلة أيضاً.

وأوضح كونيلي أن التقنيات الجديدة كالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والمستشعرات المتقدمة تخضع للاختبار في عدة بلاد، لكنها لا تستطيع بعد استبدال الجهد البشري بالكامل.

وأشار مسؤول الأمم المتحدة إلى دور المنظمة في تنسيق الجهود الدولية، مؤكداً أن تبادل الخبرات العالمية وتعزيز القدرات البشرية وتوفير الموارد المالية يمثل حجر الزاوية لتحقيق عالم خالٍ من الألغام.