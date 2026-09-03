مديرة مركز منع النزاعات: مكافحة الألغام توفر جسراً بين الأمن وإعادة الإعمار والسلام المستدام

باكو، 3 سبتمبر، أذرتاج

أكدت نائبة رئيس أمانة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومديرة مركز منع النزاعات كيت فيرون في كلمة لها خلال المؤتمر الدولي الرابع لإزالة الألغام بباكو أن أنشطة مكافحة الألغام تحتل موقعاً محورية في الأجندة العسكرية والسياسية للمنظمة ودعم بناء الثقة والسلام.

وأوضحت فيرون أن القضية لا تقتصر على تطهير الأراضي فحسب، بل وتتطلب تعزيز القدرات الوطنية وأن يستند التعاون الدولي إلى الملكية الوطنية مع إدماج مكافحة الألغام في خطط التعافي الشاملة منذ المراحل الأولى.

وأضافت ممثلة المنظمة أن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواصل دعم بناء القدرات عبر برامج التدريب والمعدات وتطبيق المعايير البيئية خلال الفترة بين 2024 و2026 لضمان التنمية المستدامة.