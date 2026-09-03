تقلب أسعار النفط بالمصافق العالمية

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

سجلت أسعار النفط تقلبا بالمصافق العالمية، حيث يعرض برميل البترول من نوع "برنت" بقيمة 37ر95 دولارا في مصفق انتركونتيننتال للعقود المستقبلية بلندن بعد تراجع مسجل قدر 15ر0 دولار فيما يباع برميل البترول من نوع "لايت" بقيمة 33ر91 دولارا في بورصة "نايمكس" لتداول السلع بنيويورك بعد ارتفاعه قدر 13ر0 دولار.