تراجع سعري الذهب والفضة في بورصة نيويورك

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

تراجعت أسعار العقود الآجلة للذهب والفضة في بورصة "كومكس" بنيويورك حيث تدل البيانات صباح اليوم على انخفاض سعر الذهب للعقود الآجلة بمقدار 75ر25 دولارا ليعرض بـ 3ر4468 دولار للأوقية الواحدة.

كما انخفض سعر الفضة للعقود الآجلة قدر 48ر0 دولار ليتدنى إلى 65ر66 دولارا للأوقية.