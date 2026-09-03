إحباط محاولة تهريب أكثر من 25 كيلوغراماً من المواد المخدرة من إيران عبر أراضي أذربيجان

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

تمكنت كوادر إدارة جمارك بلاسوار الأذربيجانية خلال إجراءات التفتيش والرقابة الميدانية من ضبط كمية كبيرة من مخدر الماريجوانا المجففة وإبعادها عن التداول غير المشروع. وأفادت اللجنة الحكومية للجمارك بأن التفتيش طال شاحنة ترانزيت محملة بالبصل الطازج قادمة من إيران باتجاه الاتحاد الروسي عبر الأراضي الأذربيجانية، حيث استُخدمت أجهزة الأشعة السينية والكلاب البوليسية.

وأسفرت العملية عن كشف مخبأ سري مُعد يدوياً أسفل المنصات الخشبية يحتوي على 80 طرداً بوزن إجمالي بلغ 25 كيلوغراماً و570 غراماً من الماريجوانا، فيما تتواصل التحقيقات في القضية.