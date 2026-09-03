سعر نفط أذربيجان يرتفع

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

ارتفع سعر برميل من نفط أذربيجان في السوق العالمية حيث إن البرميل من نفط أذربيجان يعرض بقيمة 98ر104 دولار بعدما ارتفعت قدر 02ر3 دولارات أو بنسبة 96ر2 في المائة.

يذكر أن أدني سعر نفط أذري لايت مسجل في الواحد والعشرين من أبريل عام 2020م بقيمة 81ر15 دولارا فيما سجل أعلى سعره في يوليو عام 2008م قدر 66ر149 دولار.