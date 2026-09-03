الرئيس إلهام علييف يهنئ رئيسة الوزراء الإيطالية

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

هنأ رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف في منشور عبر حسابه على منصة إكس رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بمناسبة تسجيلها أطول فترة تولٍّ لمنصب رئيس الوزراء في تاريخ إيطاليا.

وأكد رئيس الدولة أن هذا الإنجاز التاريخي يعكس القيادة القوية لميلوني وثقة الشعب الإيطالي بها.

وأشاد الرئيس علييف بالدور الشخصي والمساهمة القيمة لميلوني في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أذربيجان وإيطاليا، معرباً عن ثقته في أن علاقات الصداقة والتعاون المثمر بين البلدين ستستمر في التعمق والتوسع لما فيه خير الشعبين.