وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السنغالي يتعرف على فعاليات "أسان خدمت"

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

اطلع وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السنغالي محمد الأمين جانتي مع الوفد المرافق له على أنشطة مراكز "أسان خدمت" والحلول المبتكرة المطبقة فيها.

وأحيط الوزير السنغالي علما مفصلا بمختلف جوانب فعاليات وكالة الدولة لخدمة المواطنين والابتكارات بما فيه مراكز "أسان خدمت" المؤسسة بمبادرة الرئيس إلهام علييف والمشاريع المنفذة في مجال الابتكارات الاجتماعية.

كما قدمت للضيف عروض خاصة بشأن نموذج "أسان خدمت" واستلفت إلى تصدير العلامة الذكية الأذربيجانية إلى أكثر من 35 بلداً عبر العالم في الوقت الحاضر.

وقيل إن الوكالة الحكومية حصلت على جائزة الأمم المتحدة في مجال الخدمات العامة عام 2015 وجائزة الأمم المتحدة الخاصة في مجال تطوير الخدمات العامة باستخدام الإدارة الرقمية عام 2019 وجائزة خاصة عام 2023 في إطار برنامج "جائزة الإنجاز المتميز في الحكومة العالمية" حيث يتم الاعتراف بها على أنها "الخدمة العامة الأكثر تقدمًا في العالم".

كما قدمت للوزير السنغالي معلومات بالتفصيل حول فعاليات مشاريع مركز الحضانة والتسريع "إينولاند" و"أسان خدمت" المتنقل وشركة "آباد" ومركز الخط الساخن 108 وإذاعة الراديو والتلفزيون أسان ومركز "بيليم باكو".

وقيل إن "أسان خدمت" تلقت حتى اليوم أكثر من 100 مليون مراجعة عن المواطنين.

وأشاد الوفد السنغالي الرفيع بتجربة "أسان خدمت" المتقدمة فيما جرت مناقشات بشأن مشاركة أذربيجان خبرتها مع جهات سنغالية ذات الصلة مع بحث فعاليات منجزة ومخططة ضمن تطبيق متطلبات مذكرة التفاهم الموقع عليها بين الطرفين في 3 يونيو عام 2025م في هذا المجال. كما أبلغ الجانب السنغالي إقامة مراكز للخدمات العامة في البلد على أساس نموذج "أسان خدمت".