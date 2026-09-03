أسعار النفط تسجل أكبر ارتفاع أسبوعي في البورصات العالمية منذ يوليو

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

إن أسعار النفط الخام تتجه لتسجيل أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ شهر يوليو الماضي وذلك على خلفية تصاعد المواجهات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران والمخاوف من تعطل إمدادات الطاقة عبر مضيق هرمز.

وارتفع سعر خام "برنت" بنسبة 7 في المائة خلال الأسبوع ليصل إلى 95 دولاراً للبرميل في بورصة لندن، بينما بلغ خام "لايت" 90 دولاراً للبرميل في بورصة نيويورك، مسجلاً زيادة إجمالية بلغت 60 في المائة منذ بداية العام.

كما شهدت أسعار وقود الديزل ارتفاعاً حاداً يفوق النفط الخام نتيجة لتداعيات حرب أوكرانيا وصراع الشرق الأوسط لتسجل في الولايات المتحدة أعلى مستوياتها منذ منتصف عام 2022.

وفي معرض تعليقه على التطورات، حمّل نائب الرئيس الأمريكي جيمس ديفيد فانس إيران مسؤولية ارتفاع أسعار النفط، مشدداً على ضرورة وقف الهجمات الإيرانية على الناقلات التجاري في مضيق هرمز ومؤكداً أن جميع الخيارات المطروحة لا تزال قيد البحث لدى واشنطن.

ونقلت شبكة "سي إن إن" أن القوات الأمريكية رافقت 40 سفينة تجارية تحمل 18 مليون برميل من النفط لضمان استمرار الإمدادات بالقرب من مستوياتها الطبيعية البالغة 20 مليون برميل يومياً، بالتوازي مع توجيه ضربات لنحو 60 هدفاً عسكرياً إيرانياً، بينما يؤكد الخبراء استمرار مخاطر السوق ما لم تستقر الأوضاع الأمنية باستقرار كامل.