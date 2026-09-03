أسعار الذهب تتجه لإغلاق مكاسب أسبوعية في البورصات العالمية

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

تتجه أسعار الذهب نحو إنهاء تعاملات الأسبوع على ارتفاع في البورصات العالمية، حيث استقرت أونصة الذهب في بورصة نيويورك كومكس عند مستوى 4468 دولاراً عقب تعافيها من التراجع الحاد المسجل في الأول من سبتمبر.

ويتوقع محللو "سيتي جروب" وصول السعر إلى 5000 دولار خلال النصف الأول من العام المقبل مدعوماً بتراجع الضغوط التضخمية وضعف الدولار، بينما يرى بنك "جي بي مورجان" أن مشتريات البنوك المركزية ستواصل دعم الأسعار حتى عام 2027.

وإن انخفاض الدولار يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين رغم فقدان المعدن النفيس جاذبيته في بيئة الفائدة المرتفعة لكونه لا يدر عائداً.