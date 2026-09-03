توقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية بين مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي والسنغال

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

عقد المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي آزر بايراموف اليوم 4 سبتمبر في باكو اجتماعاً ثنائياً مع وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السنغالي محمد الأمين جانتي، تُوّج بتوقيع مذكرة تفاهم للشراكة الاستراتيجية في إطار المؤتمر العالمي الـ24 للسلامة والصحة في العمل المقرر عقده عام 2027 في داكار.

وناقش الجانبان، خلال الزيارة التي استمرت يومي 3 و4 سبتمبر، سبل تعزيز السلامة والصحة المهنية والوقاية من المخاطر وتبادل الخبرات بين البلاد الأعضاء.

وتحدد المذكرة مشاركة مركز العمل كشريك استراتيجي في المؤتمر الذي يُعقد لأول مرة في القارة الأفريقية وتدعم توسيع التعاون المؤسسي بين الطرفين.