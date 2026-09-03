وزير الخدمة المدنية والعمل: السنغال مهتمة بالاستفادة من خبرة أذربيجان في مراكز "أسان خدمت" و"دوست"

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

أكد وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السنغالي محمد الأمين جانتي في تصريحات صحفية رغبة بلده في الاستفادة من التجربة الأذربيجانية الرائدة في مجالي الخدمات الحكومية والتحول الرقمي بقطاع العمل.

وأوضح الوزير السنغالي عقب اطلاعه على نشاط مراكز "أسان خدمت" و"دوست" للتنمية الشاملة والإبداع التابع لوكالة الضمان الاجتماعي المستدامة والتشغيلية لدى وزارة العمل والضمان الاجتماعي خلال زيارته باكو العاصمة أن السنغال تخطط لإنشاء مراكز مماثلة لنموذج "أسان خدمت" في أقاليمها التنموية الثمانية.

كما أشار جانتي إلى إجراء تبادل للخبرات مع وزارة العمل والحماية الاجتماعية الأذربيجانية بشأن رقمنة المعاملات، معرباً عن تطلع بلده للاستفادة من الدعم والتجربة الأذربيجانية لتطوير خدماتها الإدارية.