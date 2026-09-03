المدير العام لمركز العمل للتعاون الإسلامي: المركز يصبح شريكاً استراتيجياً للمؤتمر العالمي بالسنغال

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

أكد المدير العام لمركز العمل التابع لمنظمة التعاون الإسلامي آزر بايراموف في تصريحات صحفية أن المركز ومقره باكو أصبح شريكاً استراتيجياً للمؤتمر العالمي الـ24 للسلامة والصحة في العمل المقرر عقده في السنغال.

وأوضح بايراموف عقب توقيع مذكرة تفاهم مع وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السنغالي محمد الأمين جانتي خلال زيارته باكو أن الوفد الزائر أجرى لقاءات مثمرة حول رقمنة الخدمات الحكومية وقطاع العمل.

وأشار المدير العام إلى أن المركز الذي ينشط في أذربيجان منذ عام 2024 يعد أكبر منظمة دولية تتخذ من باكو مقراً لها وتغطي 57 بلدا عضواً بهدف تنسيق الجهود في مجالات التوظيف والحماية الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري.