وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة: السنغال تستضيف المؤتمر العالمي بدعم مركز العمل للتعاون الإسلامي

باكو، 4 سبتمبر، أذرتاج

أعلن وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السنغالي محمد الأمين جانتي في تصريحات صحفية عن توقيع مذكرة تفاهم في باكو مع مركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي استعداداً لاستضافة العاصمة داكار للمؤتمر العالمي الـ24 للسلامة والصحة في العمل في أبريل 2027.

وأكد جانتي خلال إشارته إلى أن الحدث هو الأول من نوعه في القارة الأفريقية تعويل بلده على الدعم التنظيمي والمالي للمركز وحشد البلدان الأعضاء، مشدداً على ضرورة النظر للسلامة المهنية كاستثمار للوقاية من المخاطر لا كمجرد نفقات.

وأضاف الوزير جانتي أن السنغال تدرس أيضاً آفاق التوقيع على النظام الأساسي للمركز لتعزيز التعاون الشامل.