نيبال: إنقاذ شخصين على قيد الحياة بعد 9 أيام من الكارثة

باكو، 4 سبتمبر، (أذرتاج)

أنقذت فرق الإغاثة في النيبال عاملين اثنين من نفق محطة " تريشولي العليا إيه 3" للطاقة الكهربائية المائية بعد 9 أيام من وقوع فيضانات مدمرة قرب الحدود مع التبت الصينية أسفرت عن مقتل 1287 شخص على الأقل وفقدان أكثر من 5000 آخر.

وذكرت وكالة رويترز أن العاملين اللذين نُقلا إلى المستشفى العسكري بالعاصمة كاتماندو وحالتهما المستقرة في العناية المركزة، يعدان أول الناجين المنتشلين من المنشآت الكهرومائية، مما أعاد الأمل لفرق البحث.

وفي السياق ذاته، أفادت السلطات الصينية بمصرع 21 شخصاً وفقدان 541 آخر في منطقة التبت جراء الكارثة ذاتها.