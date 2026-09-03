فاتح بيرول: سيستمر استخدام النفط والغاز الطبيعي لسنوات طويلة
باكو، 4 سبتمبر، (أذرتاج)
اعلن المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول ان استخدام النفط والغاز الطبيعي سيستمر لسنوات طويلة.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وسائل إعلام أجنبية أن فاتح بيرول وصف خطوط أنابيب الغاز الطبيعي الممتدة من روسيا إلى أوروبا ومضيق هرمز بأنهما شريانان مهمان في نظام الطاقة العالمي، قائلا: "يواجه كلا المسارين حالياً تحديات خطيرة. وقد دفعت الأحداث في مضيق هرمز الدول إلى إعادة النظر في سياساتها المتعلقة بالطاقة وشركائها التجاريين وخياراتها التكنولوجية".
كما أضاف المدير التنفيذي انه برزت مصادر مختلفة للطاقة في مراحل مختلفة من تاريخ الطاقة العالمي. فقد كان الفحم في طليعة المصادر خلال الثورة الصناعية، بينما هيمن النفط والغاز الطبيعي خلال السنوات الخمسين الماضية. أما في الوقت الراهن، فإن الكهرباء هي أسرع أنواع الطاقة نموا. وندخل مرحلة تجري فيها كهربة كل شيء. وستكون الدول التي تنتج كميات أكبر من الكهرباء وتنتجها بتكلفة منخفضة متقدمة على غيرها بعدة خطوات.
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