أمينة المظالم الأذربيجاني ترفض قاطعاً ادعاءات أرمينيا بشأن الاضطهاد الديني والتعذيب

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

فضت أمينة المظالم (مفوضة حقوق الإنسان) لجمهورية أذربيجان سبينة علييفا الادعاءات التي أُطلقت خلال مؤتمر صحفي عُقد في أرمينيا في الرابع من سبتمبر التي زعمت تعرض الأشخاص المحكوم عليهم من أصل أرميني في أذربيجان للتمييز الديني والتعذيب، واصفةً إياها بغير المحقة والمغرضة والموجهة لتخريب مفاوضات السلام.

وأكدت المفوضة أن تقديم مثل هذه الاتهامات الخطيرة دون إبراز أدلة موثوقة يتنافى مع مبادئ حماية حقوق الإنسان، محذرة من محاولات نقل القضايا الجنائية إلى ساحة المواجهة الدينية بين المسيحيين والمسلمين.

وأوضحت أن أذربيجان دولة علمانية متعددة الأعراق والأديان تُكفل فيها حرية الاعتقاد للجميع، مشددة على أن المسؤولية الجنائية تحددها طبيعة الفعل والأدلة القانونية وليس الانتماء العرقي أو الديني.

وأشارت أمينة المظالم إلى أن الزيارات التفقدية التي أجراها الفريق الوطني لمنع التعذيب شملت لقاءات سرية مع المحتجزين من أصل أرميني وتقييم حالتهم الطبية والنفسية، حيث ثبت ضمان حقوقهم وفق المعايير الدولية وبدون أي تمييز.

وأكدت أمينة المظالم أن استغلال ملف حقوق الإنسان لأغراض سياسية ونشر اتهامات غير مثبتة يضر بجهود بناء الثقة بين المجتمعين ومسار السلام المستدام، داعية الفاعلين في هذا المجال إلى الالتزام بالمسؤولية والاعتماد على الحقائق الموثوقة والابتعاد عن خطاب الكراهية.