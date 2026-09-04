انطلاق فعاليات "أيام شانلي أورفا الثقافية" في باكو

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

بدأت في ساحة بوابتي القلعة المزدوجة بالمدينة القديمة بباكو في أراضي محمية "إتشري شهر" فعاليات مهرجان "أيام شانلي أورفا الثقافية" الذي يستمر لمدة يومين تحت شعار "قلب التاريخ على ضفاف بحر الخزر".

وأوضحت نائبة رئيس جهاز إدارة محمية "إتشري شهر" التاريخية والمعمارية الحكومية رعنا نصيروفا مصطفاييفا خلال مؤتمر صحفي عقد في 5 سبتمبر أن المهرجان يستعرض التراث الثقافي العريق لمدينة شانلي أورفا التركية والممتد لآلاف السنين، بما يشمل حرفها اليدوية ومنتجاتها المحلية ومطبخها وتقاليدها الموسيقية.

كما تتضمن الفعالية برامج موسيقية متنوعة وعروضاً تفاعلية تتيح لزوار العاصمة التعرف عن قرب على هذا التراث الغني.