حادث سير مأساوي في شاهبوز بنخجوان يسفر عن وفيات وإصابات متعددة

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم وأُصيب تسعة آخرين إثر انقلاب سيارة من طراز "تويوتا برادو" في منطقة جبلية بقرية جومور التابعة لولاية شاهبوز في جمهورية نخجوان ذاتية الحكم.

وأسفر الحادث عن وفاة ناظم عبد اللهيف من مواليد 1975 وابنته فيروزة عبد اللهيفا من مواليد 2017 وبرْوِين شيخ علييف من مواليد 2006 وهم جميعاً من سكان قرية أوغلان قلعة بولاية شارور، في حين تعرض تسعة آخرين من ركاب السيارة لإصابات جسدية متفاوتة الخطورة.

وقامت كوادر الشرطة بانتشال الضحايا والمصابين من موقع الحادث ونقلهم فوراً إلى المستشفى المركزي لجمهورية نخجوان ذاتية الحكم.

وأفاد الطبيب نورلان جعفروف بأن المستشفى استقبل تسعة جرحى، من بينهم أطفال ونساء، مشيراً إلى أن حالة اثنين من المصابين حرجة بينما يوصف وضع الباقين بالمتوسط، حيث يخضعون جميعاً للرعاية الطبية اللازمة، بالتوازي مع فتح السلطات الأمنية تحقيقاً شاملاً للكشف عن ملابسات الحادث.