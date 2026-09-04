أذربيجان والسنغال توسعان التعاون في مجال التحول الرقمي للخدمات الحكومية

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

بحث نائب وزير التنمية الرقمية والنقل الأذربيجاني رشاد حسنوف مع وزير الخدمة المدنية والعمل وإصلاح الخدمة العامة السنغالي محمد الأمين جانتي مع الوفد المرافق له سبل تعزيز التعاون في نقل الخبرات الرقمية وتطبيق منصة "myGov" في السنغال.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء سير تنفيذ مذكرات التفاهم الموقعة في ديسمبر الماضي، إلى جانب الاتفاق على تطوير مهارات الموظفين الحكوميين في مجالي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني ودعم منظومة الشركات الناشئة.