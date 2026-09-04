رئيس بلدية شانلي أورفا الكبرى: "أيام شانلي أورفا الثقافية" تسهم في تطوير روابط الأخوة بين أذربيجان وتركيا

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

أكد رئيس بلدية شانلي أورفا الكبرى محمد قاسم جولبينار خلال مؤتمر صحفي عقد في 5 سبتمبر ضمن فعاليات "أيام شانلي أورفا الثقافية" أن المعرض المقام في دار باكو للتصوير الفوتوغرافي يستعرض التراث التاريخي والأثري الغني للمدينة التركية.

وأشار جولبينار إلى الروابط الثقافية والتاريخية واللغوية المشتركة التي تجمع أذربيجان مع شانلي أورفا، معرباً عن سعادته بالتقارب اللغوي الملحوظ بين الشعبين.

وأضاف رئيس البلدية أن علاقات الصداقة والأخوة الممتدة بين البلدين تتطوّر باستمرار، مشدداً على أن تنظيم هذه الأيام الثقافية يعزز التعاون ويسهم في إبراز القيم التاريخية واللغوية المشتركة.