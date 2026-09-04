شحنة وقود جديدة من أذربيجان إلى أرمينيا ونقل بضائع روسية عبر الترانزيت

باكو ، 5 سبتمبر، أذرتاج

أرسلت أذربيجان شحنة جديدة من الوقود إلى أرمينيا تضم 16 عربة محملة بـ 977 طن من وقود الديزل من محطة بيلاجاري باتجاه محطة بويوك كسيك الحدودية.

كما تم في الوقت ذاته شحن دفعة جديدة من البضائع الروسية بالترانزيت إلى أرمينيا عبر الأراضي الأذربيجانية، شملت 355 طن من القمح و180 طن من الأسمدة و138 طن من الأخشاب.

وبلغ إجمالي الصادرات الأذربيجانية إلى أرمينيا حتى الآن قرابة 16 ألف طن من الديزل و5 آلاف طن من البنزين، إلى جانب نقل نحو 60 ألف طن من الحبوب و9 آلاف طن من الأسمدة الروسية عبر خطوط الترانزيت الأذربيجانية.